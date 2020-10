Gobernador anuncia inversión de 17 mdp en 11 escuelas de Salvador Alvarado

Guamúchil, Sinaloa.- En la visita que Quirino Ordaz Coppel, gobernador del Estado de Sinaloa realizó a este municipio de Salvador Alvarado, informó que rehabilitarán alrededor de 11 escuelas, obras que tendrá una inversión de 17 millones de pesos.

El gobernador expresó que esto será muy importante porque requieren apoyar a las niñas, niños y adolescentes.

Destacó que la escuela Benito Juárez, de esta ciudad de Guamúchil, tenía 30 años sin recibir ningún tipo de apoyo ni inversión para la mejora de la infraestructura. “Aquí se hizo una Jornada de Apoyo y me trajo el presidente, ahora me trae la presidenta para ver los avances porque me afectó ver lo deteriorada que estaban las instalaciones no sólo eléctricas sino también el hecho de que la escuela se inundara. Vemos los techos, los aires, el mobiliario lo cual será totalmente nuevo, vamos a terminarla para que quede totalmente remodelada”, citó.

Resaltó el hecho de que será fundamental la inversión en 11 escuelas y comentó que se está aprovechando el tiempo de la pandemia para poder trabajar en ellas y que para el regreso presencial de los estudiantes haya mejores condiciones en donde puedan recibir educación.

El gobernador del estado acompañado de diversas autoridades municipales y estatales. / Fotografía: Matías Rodríguez EL DEBATE

Ordaz Coppel reafirmó todo el apoyo y el respaldo del gobierno estatal a la presidenta municipal, Pier Angely Camacho además expresó que seguirán trabajando como lo han venido haciendo.

Por otro lado también comentó que terminaran la obra de iluminación que está por el bulevar Rosales. Además el funcionario estatal se comprometió a que esta obra estará culminada para fin de año.

En el tema del colector norte el gobernador aseguró que en su visita aprovechó para ver el avance que se lleva y el cual destacó que es de un 40 por ciento debido a que es una obra muy extendida pero que va avanzando muy bien y sobre todo con buena calidad.