Gobernador reprueba millonaria inversión en campañas políticas de Sinaloa en pandemia

Angostura, Sinaloa.- Se acercan las campañas políticas y el gobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, expresó que es demasiado dinero el que se le destina a esta actividad y que los partidos políticos deben ajustarse a la realidad diferente a la que se estaba acostumbrado.

El gobernador del estado, dejó en claro que se está en medio de una pandemia y no hay dinero.

“Estamos en medio de una pandemia, no hay lana y las campañas deben de ser económicas y baratas porque no puede haber concentraciones. Ellos deben de ajustarse el cinturón también y hacer una campaña económica y que no inventen y comiencen a hacer programas que ni al caso vienen”, comentó Ordaz Coppel.

Asimismo, reprobó el hecho de que estén pidiendo 400 millones de pesos más aparte casi 200 de los partidos políticos, cuando en estos momentos lo importante es la austeridad.

“Estoy seguro de que las disputadas y diputados van a tomar cartas en el asunto porque van a actuar conforme a la realidad, a las limitaciones económicas. De donde van a sacar dinero, vean ahorita el ingreso”, finalizó.