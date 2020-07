Gobierno Federal no escucha a los empresarios de Sinaloa

Guamúchil, Sinaloa.- A raíz de los resultados que han tenido los programas del Gobierno Federal desde su punto de vista, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Jesús Antonio Valdés Palazuelos, señala que el presidente de la República y sus funcionarios no han escuchado las peticiones de los empresarios, quienes claman por algún apoyo real que les permita superar esta crisis.

Valdés Palazuelos expresa que las afectaciones de los programas federales actuales se han visto reflejadas principalmente en el sector económico, pues tanto el presidente de la República como su equipo de funcionarios no han escuchado las peticiones de los micro, pequeños y medianos empresarios.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

“Exigen una ayuda, exigen prórroga de sus impuestos, que rescate realmente a la economía, ya que en ellos se basa y se sustentan la gran mayoría de los empleos en México, y lo que ven realmente es que los están dejando solos, a sobrevivir quien pueda”, dice.

Además menciona que el regreso a la nueva normalidad ha traído también consecuencias, como “el deceso de muchísimas empresas que ahorita han dejado un desempleo desorbitante en nuestro país”, pues señala que esa gente no solo carecerá de ingresos, sino que tampoco contará con Seguridad Social para poder atenderse en caso de requerirlo, ya que el Insabi, asegura, resultó una estrategia fallida, “porque ahorita realmente ni atención ni medicamento hay, eso viene a complicar todavía más el problema de la pandemia que nos está afectando, por eso es que es lamentable que ahorita el Gobierno Federal no haga ninguna reestructura al presupuesto y que siga con sus obras faraónicas que ahorita no le benefician a nadie”.

Asimismo, el líder del tricolor en la entidad manifiesta que el partido cuenta con 10 programas por medio de los cuales ha beneficiado a la población durante estos meses, siendo uno de ellos la donación de la mitad del presupuesto del partido para hacer una bolsa más grande con el Gobierno del Estado y prestar créditos blandos; además se tienen las jornadas vecinales, con las que se ha beneficiado a más de 80 mil familias con apoyo a la economía familiar; así como las jornadas de alimentación, con las que se han entregado cerca de 180 toneladas de alimentos frescos y no perecederos a comunidades y colonias muy marginadas, y el apoyo de granjas familiares, donde se han llevado más de 35 mil gallinas ponedoras a comunidades.

Últimas noticias locales en los siguientes enlaces:

Noticias Guamúchil, Noticias Sinaloa

Menciona que también tienen el programa de sanitización en colonias y comunidades rurales para evitar la propagación del virus, así como la campaña de donación de equipo a médicos, enfermeros y personal de intendencia de hospitales y el programa de medicamento gratuito para familias que no cuentan con Seguridad Social.

Finalmente señala que con el programa de defensa jurídica se ha atendido a más de mil personas inconformes por los altos cobros de luz en los recibos de la CFE, se les ha vuelto a realizar la medición y a muchos se les ha cambiado el recibo.