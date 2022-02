Gobierno de Angostura gestiona compra de tres hectáreas para ampliar el panteón de Alhuey

Sinaloa.- Siendo una necesidad y a falta de espacio en el panteón municipal de la sindicatura de Alhuey, el alcalde de Angostura, Miguel Ángel Angulo Acosta, trabaja ya de lleno en la gestión para la adquisición de tres hectáreas de terreno y ampliar el camposanto.

En plena sesión de Cabildo que se desarrolló está tarde, el primer edil informó que ya ha mantenido acercamientos con diferentes personas, dueñas de los terrenos que se encuentran a un lado del panteón, con el fin de llegar a acuerdos que permitan la compra de más espacio, buscando que sea un costo no muy elevado.

Señaló que ante las diversas gestiones que se han realizado se encontró con una persona que ofrece tres hectáreas por 1 millón 50 mil pesos: "luego de pláticas, ajustes y tratar llegamos a un acuerdo sin aún cerrarlo, de que tres hectáreas nos cuesten 1 millón 50 mil pesos", dijo.

Por lo que solicitó al cuerpo de regidores su consentimiento de poder seguir con el trabajo ya realizado, con el objetivo de avanzar en los trámites y poder adquirir a la brevedad posible más espacio para las sepulturas, misma petición que fue aprobada por unanimidad.

Leer más: Coronavirus Sinaloa: últimas noticias de hoy 24 de febrero sobre Covid-19

Asimismo, el presidente municipal indicó que de realizarse la compra del terreno se tendrían que hacer algunas adecuaciones buscando que no se desperdicie tanto espacio y así el lugar no se sature pronto, ya que con anterioridad el lugar no contaba con un ordenamiento adecuado.