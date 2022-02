Gobierno de Sinaloa se compromete a apoyar a mujeres empresarias de Angostura 

Angostura, Sinaloa.- Mujeres empresarias de Angostura se reunieron este día con representantes de la dirección de Economía, de las Mujeres y del Bienestar del estado de Sinaloa, en dónde se les informó que el gobierno del estado está interesados por caminar de su mano, y hacer crecer su negocio, para que este sea conocido no solo en el municipio o estado, sino también a lo largo del país.

Benjamín Álvarez Inzunza en representación del alcalde Miguel Ángel Angulo, señaló que este evento marcará un antes y un después en el municipio, puesto que se dará a conocer la situación que viven las emprendedoras, que con ayuda de las mismas se busca darle una nueva imagen a Angostura.

Por su parte Mariela Felix Leal, Coordinadora del frente de mujeres empresarias mencionó que este evento reunió a una gran cantidad de mujeres del municipio, con la intención de hablar sobre la gran labor que realizan día con día por mejorar la economía de las familias habitantes de Angostura y del mismo municipio.

Ahuizotl Lopez Apodaca, secretario de Fomento Económico del Estado en representación de la Dirección de Economía, señaló que es crucial que las mujeres empresarias y el departamento que representa trabajen de la mano, porque son parte importante de la reactivación en económica, y por esto buscarán llevar los productos que se proceden en Angostura a todo el país, un sueño que parece ser imposible, pero con exigencia se puede lograr, por lo que solicito mucho compromiso.

"En lo que ustedes están haciendo yo no veo productos, veo riqueza", indicó

Recalcó que las mujeres empresarias de Angostura cuentan con el respaldo de la Secretaría de Economía del estado de Sinaloa, y por ello señaló que trabajando en unión se lograrán grandes resultados

De igual manera, Rosa Elena Millán, secretaría de las mujeres en el estado, comentó que ayudar a qué la mujer tenga poder a través del negocio que emprendió es ayudar a fortalecer su economía, la de su hogar y familia. Además, algo que merece respeto, por lo que los gobernantes deben de darles una oportunidad para que su negocio crezca.

"Estamos todos en equipo para que ese sueño sea una realidad, y que ese sueño les cambie la vida", dijo.

Por otro lado, Sthefany Reatiga, subsecretaria de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable, agregó que existe la inquietud por conocer las necesidades de las mujeres empresarias y la población en general, y buscarán atender las necesidades de la sociedad, principalmente de vivienda, que es lo que ha tenido mayor demanda de parte de la ciudadanía.

En voz de las mujeres asistentes al evento la señora Bertha Maricela, de Alhuey, Angostura, mencionó que se encuentra esperanzada por la asamblea que se festejó, no obstante, no dejó pasar que ya se han realizado muchas reuniones como esta, y, por lo tanto, espera que en esta ocasión se le dé seguimiento a lo ya mencionado y no quede en el olvido como en temporadas pasadas.

"Ojalá que todo sea verdad, porque de estas reuniones ha habido varias, que se quedan en el olvido", señaló. Agregó que seguirá participando de estos eventos las veces que sea necesario, con la intención de dar a conocer cuál es su postura e intención.