Gobierno del municipio de Angostura se mantiene sin deuda pública

Angostura, Sinaloa.- Solo cuatro municipios de 18 que conforman el estado de Sinaloa no están endeudados ante el Gobierno del Estado de Sinaloa, entre los que se encuentra Angostura. Al respecto informó el tesorero municipal Heriberto Tapia Armenta.

Angostura es el único de los tres municipios de la región del Évora que está liberado de obligaciones financieras ante el Gobierno Estatal y es uno de los cuatro municipios en el estado de Sinaloa que no registra deuda pública.

Uno de los motivos por los que el Gobierno Municipal se ha mantenido es para no comprometer los recursos del futuro, explicó el tesorero municipal.

Sobre la estrategia que les ha permitido no depender de recursos externos, comentó que “hay que ajustarse a lo que se tiene, no tratar de hacer más de lo que no se puede y evitar solicitar créditos”.

Pero mantenerse sin compromisos financieros no es nada fácil para un municipio como Angostura, con gran demanda de atención en servicios públicos en las cerca de 70 comunidades. La Tesorería Municipal ha implementado ajustes para no afectar la operatividad de la Comuna.

Uno de los principales es no adquirir nueva maquinaria, sino reparar la que se tiene, ajustarse al presupuesto que se tiene y reducir lo más posible los gastos en las direcciones, como gastos en insumos, alimentos y modificaciones al gasto que puede destinarse a prioridades. En este sentido, los ajustes realizados a finales del año pasado para iniciar el 2021 han permitido un cierre financiero en tiempo y forma del primer trimestre, afirmó Heriberto Tapia Armenta.

De manera general y sin mencionar montos y porcentajes, el tesorero del Ayuntamiento de Angostura, Heriberto Tapia Armenta, respondió que de enero a marzo se logró un buen manejo de las finanzas con los pagos al corriente y priorizando los gastos esenciales.

Pero a diferencia de Angostura, la deuda pública está presente en 14 municipios del estado, con una tendencia a la baja. Recientemente se publicaron los resultados del análisis comparativo de la deuda registrada entre 2019 y 2020. De acuerdo al informe 2020 del Consejo de Desarrollo Económico de Sinaloa (Codesin), se refiere que las cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el año 2020 indican que la deuda total del estado y municipios de Sinaloa fue de 6 mil 297 millones de pesos (mdp),

931 mdp menos que en el año 2019, que fue de 7 mil 228 mdp, esto significó una disminución de 12.9 %, lo que representa un avance para los municipios en lograr liberarse de préstamos y buscar la autosuficiencia.