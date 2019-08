Gobierno estatal debe a bomberos Mocorito 150 mil pesos

Mocorito, Sinaloa.- Valentin Alapizco Arce, comandante de Bomberos afirmo que en las cuestiones de los recursos que llegan de parte del estado la situación está muy mal, debido que los ocho meses que han pasado del año solamente se les han pagado cinco, por lo que se queda un rezago de tres meses del pago, lo equivalente a 150 mil pesos solo para Mocorito.

“Estamos muy mal en el sentido de que no nos han depositado constantemente a como se requiere al mes. Las estaciones chicas de Bomberos vivimos de los recursos que nos da el estado, y si no nos dan en tiempo, a nosotros no nos alcanza, de igual manera si se nos daña algún equipo no podemos repararlo”, citó.

Alapizco Arce, destacó que se les está apoyando mucho a las ciudades, y que quienes más necesidades tienen no se les está ayudando. Esto en el sentido de que se acaba de modificar la ley de Protección Civil, la cual establece que el recurso del predial va entrar directamente a estaciones de Bomberos, pero el comandante dice que esto solo les beneficia a las estaciones de bomberos de las ciudades y no a las estaciones chicas.

Agregó que todavía el gobierno del estado saca recursos extraordinarios para darle a las ciudades.