Gonzalo Camacho espera indicaciones para tomar el papel de diputado local en Sinaloa

Guamúchil, Sinaloa.- Después de la noticia del diputado local José Manuel “Chenel” Valenzuela López, donde declara que buscará la precandidatura a la diputación local por el Noveno Distrito en Sinaloa y que se presumió que Gonzalo Camacho Angulo, sería su sucesor por un periodo de tres meses, hoy el político desconoce dicha información.

Ante esta situación Gonzalo Camacho, expresó que a él no se le ha notificado nada por el momento, pero afirmó estar a la espera de esta noticia. Asimismo, comentó que no tiene conocimiento si el diputado local ya pidió licencia, por lo que no ha valorado que va a estar al frente como diputado.

Añadió que primeramente esperará a que se concrete el registro del diputado José Manuel “Chenel” Valenzuela López, para él empezar a tomar estrategias y poder desempeñar un buen papel ante el congreso y buscar beneficios para la ciudadanía que es el principal objetivo.

“Esperaré que el diputado me lo haga saber y del congreso me avise, mientras no puedo tomar ninguna acción, hasta no ver si va a pedir licencia o no”, resaltó.

Gonzalo Camacho Angulo, dio a conocer que en caso de que se le notifique y entre como su sucesor, dijo encontrarse más que preparado por fungir el papel de diputado.

