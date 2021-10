¡Gran noticia! Regresan paqueteros de la tercera edad a plaza comercial en Guamúchil

Guamúchil, Sinaloa.- Angelina Ochoa Molina amaneció muy contenta hoy porque inició su primer día de trabajo como paquetera voluntaria después de casi dos años de que la empresa los enviara a casa por la llegada de la pandemia. La sexagenaria retomó su puesto como en una conocida plaza comercial en Guamúchil, hoy por la mañana compartió cómo se sentía al regresar a la plaza y ver a sus compañeros y compañeras.

“Me dio mucho gusto que me hayan contratado de nuevo. Si dios quiere me va a ir muy bien y me voy a cuidar mucho para no enfermarme”.

Al preguntarle cómo la pasó sin este ingreso todo este tiempo respondió que vivió con gastos muy limitados porque aún no cuenta con el apoyo a los adultos mayores del Programa Federal. Por lo que ahora podrá contar con un ingreso diario.

Al igual que ella regresaron cerca de 40 compañeros que trabajarán en tres turnos. Se estima que en las tres sucursales de la empresa, se reincorporaron hoy cerca de “100 paqueteros”, como se les conoce popularmente.

Después de casi dos años regresan a laborar. / Fotografía: EL DEBATE

Sobre la documentación se les solicita de parte de la empresa, la presidenta del Club de Inapam de adultos mayores, Hilda Pérez Giusti, informó que uno de los requisitos es que cuenten con la credencial de Inapam, la cual no tiene fecha de vencimiento.

También se les otorga una carta de vinculación y de código de conducta para que los abuelos conozcan sobre la importancia del compromiso que se establece con la empresa y los clientes, al cumplir con la puntualidad, saber comportarse, ser cortés y que puedan desarrollar de la mejor manera su trabajo.

La presidenta del Inapam externó sentirse feliz de que muchos abuelos por fin van a poder retomar la rutina y contar con un ingreso qué tanto les hace falta.