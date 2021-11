¡Gran noticia! Turismo de Mocorito confirma girasoles para el 2022

Mocorito, Sinaloa.- En el pueblo mágico de Mocorito ya confirmaron la plantación de girasoles y Lupita Payán, directora de Turismo, comentó que se están preparando para llevar a cabo una inauguración en los días últimos del mes de enero del año 2022.

La funcionaria municipal dio a conocer que el tipo de semilla es híbrida y que es una semilla para producir aceite, además de ser de buena calidad, mencionó que esto es bueno para que la planta sea vigorosa, fuerte, robusta, que tenga desarrollo y fortaleza y que así se defienda de enfermedades y plagas.

Detalló que el campo se sembró el día martes 2 de noviembre y al parecer se sembró en una sola etapa, debido a que la humedad no favoreció y esto se debió por la falta de lluvia. “La humedad no favoreció y la tierra no quedó muy fortalecida, sin embargo, sí se logró sembrar en una sola etapa”, citó.

Afirmó que de la siembra se deben contar 100 días aproximadamente para que la planta ya esté bien desarrollada, por lo cual se pretende que la inauguración se realice a finales del mes de enero del año 2022.

Lupita Payán agradeció el interés de la presidenta municipal, María Elizalde Ruelas, para conservar y fortalecer este producto turístico natural que se da por sí solo y que la gente espera con gran entusiasmo temporada tras temporada.

La directora de Turismo de Mocorito explicó que es un atractivo sumamente importante, por el pueblo, por la cuestión de muchos visitantes que llegan a tener y que generan gran derrama económica.

Mencionó que próximamente a la inauguración, el campo será decorado con todos los atractivos que corresponden para que las personas y visitantes acudan y se puedan tomar diferentes fotografías de recuerdos.