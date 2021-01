Gran porcentaje de alumnos en la Región del Évora no cumple con las tareas

Guamúchil, Sinaloa.- La pandemia del COVID-19 no solo vino a afectar financieramente a los sectores productivos, sino que también le pegó duro a la educación en todos los niveles, muestra de ello es que la mayoría de los maestros de la Región del Évora están batallando mucho para lograr que el alumnado cumpla con las tareas que les dejan en línea y así poder rescatar algo de aprendizaje en este complicado ciclo escolar.

La mayoría de los jóvenes, sobre todo los del nivel secundaria, no están asumiendo la responsabilidad debida y ponen miles de pretextos para evadir los trabajos, algunos de ellos sí son válidos, pero muchos otros no, y pese a todo los docentes no pueden ser muy exigentes.

El profesor Miguel Sotelo, quien imparte las materias de Historia y Geografía, afirma que atiende tres grupos y en total son alrededor de 120 alumnos, y de todos ellos solo 45 están al corriente con las tareas que contempla el sistema educativo.

“Viendo las dificultades que se están presentando decidí mejor utilizar la herramienta del WhatsApp y por ahí enviar los trabajos que van a realizar, pero solo medios proyectos, porque si los alumnos estando en clases presenciales no cumplen, menos estando en línea. Podría decir que tres o cuatro estudiantes, como máximo, de cada 10, son los que cumplen, por tal motivo la educación en estos momentos está complicada y más porque estando a distancia no se les puede exigir mucho, claro, hay alumnos muy destacados que a como les demos clases avanzan, pero la mayoría no quiere asumir agarrar el rollo”, comenta el profesor.

César Rocha, maestro de telesecundaria, confirma que ha batallado mucho para que sus alumnos cumplan con sus tareas, incluso afirma que algunos estudiantes se pierden completamente y no se sabe de ellos, pues ni los buenos días le mandan en mensaje.

“Nosotros mandamos los trabajos y algunos sí cumplen, otros los mandan cuando se les ocurre, pero hay algunos que de plano nada, y así van en todo el ciclo, en cero, entonces lo que hemos hecho es irlos a buscar personalmente para ver qué pasa. La verdad, se está batallando mucho para que los estudiantes cumplan, y lo lamentable es que habrá rezagos”, comentó el maestro.