Grave foco de infección en el campo pesquero La Reforma

Angostura, Sinaloa.- Habitantes del campo pesquero La Reforma, Angostura, especialmente los que viven en la calle Benito Juárez, ya no hallan qué hacer con el grave problema de contaminación que tienen frente a sus casas, esto derivado de la fuga de aguas negras del drenaje y las pasadas fuertes lluvias que ocasionaron grandes encharcamientos, por tal motivo literalmente dicha rúa está intransitable.

La señora Rebeca Atondo, una de las muchas afectadas, asegura que viven entre la cochinada, y lo peor del caso es que este grave problema, que es un foco de contaminación, ya está hablado ante las autoridades municipales correspondientes y no les han hecho caso para solucionarlo, pese a que ya tiene poco más de un mes de haberse presentado.

“Los drenajes no sirven para nada, por todos lados brota agua sucia, y pues no tenemos salida de las casas, además a la calle le hace mucha falta que le echen tierra para que quede bien, porque así como está ahorita es un cochinero”, afirma Rebeca Atondo.

Por su parte, María Sánchez y su hija Karla expresan que el problema se agudizó cuando cayó la primera lluvia grande, de ahí a la fecha están sufriendo las de Caín.

“Los drenajes están tapados y no hay para cuándo los vayan a arreglar, muestra de ello es que hasta por los registros de las casas sale el agua sucia, por el baño y otras partes brotan todos los desechos.

Nosotros no podemos bañarnos ni hacer nuestras necesidades fisiológicas en la casa porque no se va la suciedad, la tubería del drenaje está colapsada completamente, hacemos en cubetas y ya después le pedimos permiso a los vecinos donde sí sirve el drenaje para tirarlo ahí, pero pues esto no puede ser toda la vida, las autoridades tienen que arreglar esto, porque así no se puede vivir.

Además los malos olores no se soportan y los moscos están a la orden del día. Estamos entre un cochinero, la basura tenía más de un mes que no venían por ella, pero por fin ya vinieron y se la llevaron, pero, mientras, los animales hacían un desparramadero y ahí estamos nosotros todos los días juntándola de nuevo, incluso cuando vinieron discutí con el señor de la basura, cosa que nunca hago, porque me dio mucho coraje la pestilencia, los gusanos y todo lo que había ahí.

La verdad, nos llueve sobre mojado, la calle, del ramajal que tiene, ya no parece calle, más bien parece parcela.

Según dicen que la tubería del drenaje que va por aquí es nuevo, que lo pusieron hace como dos años, y ya no sirve, mejor hubieran dejado el viejo, que estaba mejor, porque mirábamos que se reventaba en un lado, venían, lo arreglaban y se solucionaba todo, no a como está ahora. Dios quiera y nos ayuden, porque la verdad está fea la cosa”, detalla la señora María Sánchez.