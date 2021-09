Grupo de morenistas de Mocorito respalda a María Elizalde como alcaldesa electa y llama a la unidad

Mocorito, Sinaloa.- Un grupo de militantes y simpatizantes del movimiento de Regeneración Nacional, representados por Ismael Inzunza Sosa, hicieron público su posicionamiento sobre la relación del partido de Morena con el Partido Sinaloense para mostrar su respaldo a la alcaldesa electa de Mocorito, María Elizalde.

"Debemos reconocer que hay una persona que ganó y que nos representa también a los morenistas. Hay que trabajar en conjunto por el bien de Mocorito que no solo sea de palabra. A mí se me hace algo arbitrario de parte de algunas personas de tratar así a las mujeres, nosotros tenemos derechos políticos, sociales, económicos y culturales, no tienen porque denostar nuestra participación al contrario apoyamos este proyecto porque sabemos que es una mujer que nos va a poder representar".

Fueron las palabras de una de las integrantes del grupo al finalizar la lectura del documento de respaldo a la futura alcaldesa, firmado por integrantes y líderes de grupos morenistas, tanto de la cabecera municipal como de las comunidades. Documento que fue entregado a la presidente electa, María Elizalde.

Reacciones

El grupo reaccionó a las actitudes y chantajes que señalan han tenido "otros Morenistas", a quienes no le pusieron nombre aunque fue un señalamiento directo contra quiénes se creen herederos y patriarcas del partido de Morena.

Ismael Inzunza respondió que: "Está de más ponerle nombre y apellido"

"La gente de Mocorito, la gente que votó los votos que obtuvo el paz y por los votos que obtuvo Morena saben quién es quien, la gente no es ingenua y no le veo caso a los señalamientos. Yo le doy mucha valía a la gente que simpatiza con el proyecto de la Cuarta Transformación porque esto se gana con votos. Si alguien va a representar partido en un cargo de representación popular lo único que pedimos es que sean personas dignas. El obradorismo está representado en todos los rincones de Mocorito con los campesinos, con los amas de casa, con los adultos mayores. Es un comportamiento muy ruin decir que tú no eres, tú no me representas.Nosotros reconocemos los acuerdos que tome el partido y las candidaturas que designe", expuso Insunza Sosa.

El posicionamiento se dió a conocer esta mañana en un conocido hotel de la cabecera municipal del pueblo mágico de Mocorito.