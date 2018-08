Más de 20 años entre flores

Guamúchil, Sinaloa.- Una madre es capaz de hacer lo que sea por sus hijos, hasta dejar de comer para darle el bocado a sus criaturas, pero para Karen González, el mayor costo que le ha tocado pagar por tener que mantener su negocio de flores es uno de los más altos: no haber estado en los momentos más importantes de sus hijas, ni poder vivir una vida normal como la mayoría de las familias.

Han pasado 22 años desde aquel día en que trabajó como empleada en una florería, y al muy poco tiempo se dio cuenta de que eso era lo que le gustaba y lo que le podría dar para vivir.

Por azares del destino, inició su primer changarro en el municipio de Angostura, en los años en que una tienda de flores no era de interés para la raza, porque no tenían la costumbre de comprar un arreglo para llevar el Día de Muertos o el Día de las Madres. Incluso, ni a las muchachas del pueblo les compraban flores, porque los enamorados las cortaban de cualquier jardín, así que era muy difícil sobrevivir a las costumbres. Pero las cosas se pusieron peores cuando salió embarazada, porque batallaba más y la mayoría de las cosas las tenía que venir a comprar a Guamúchil, y fue cuando tuvo que poner su negocio en Salvador Alvarado.

La jefa de familia ha sacado adelante a sus tres hijas, de 28, 21 y 4 años con más lágrimas que sudor, porque tuvo que sacrificar la vida en familia para lograr sostenerse como empresaria y poderles dar una buena vida. “Para mí no era fácil ver a las demás mamás ir al Día de las Madres o llevar a sus hijas a las piñatas, mientras que yo andaba chambeando duro sin descanso hasta la madrugada”.

“Hasta la fecha, mis dos hijas grandes me reclaman por qué ahora le he dedicado más tiempo a la niña chiquilla, y por primera vez supe lo que es el festejo del Día de las Madres en la escuela”, expresa con sentimiento Karen González. Aunque el negocio no le ha dado para una vida de lujos, sí logró pagar la carrera de sus hijas, las cuales trabajan con ella, además de estudiar, y continuarán el legado de su madre.