Sectores opinan que el aborto sin causa es un crimen

Guamúchil, Sinaloa.- Ante las reacciones que generó la declaración del diputado panista Juan Pablo Yamuni Robles, por la iniciativa de ley presentada para reformar el artículo cuarto constitucional a favor del derecho a la vida, se consultó a los representantes de diferentes sectores en Salvador Alvarado, al ser un tema controversial de importancia no solo para el sector femenino, sino que genera diversas y opuestas reacciones en la sociedad.

El tema del aborto se puede analizar desde distintos puntos de vista, y por eso es que hay tantas opiniones encontradas. Desde el punto de vista religioso, social, político, económico, biológico, etcétera, pero si lo vemos desde la perspectiva humana, no olvidemos que se trata de una vida y que nadie tiene poder sobre nadie para decidir sobre la vida de alguien, en este caso, tratándose de un ser que no se puede defender, es un acto de irresponsabilidad personal y social de quienes tienen la obligación de dar educación al respecto, porque las autoridades no han hecho lo suficiente educativamente para frenar este tipo de abortos de manera educativa con programas de atención, expresó la presidenta de la Asociación de Madres Solteras Unidas de Sinaloa, A.C., Josefina Díaz.

El tema del aborto genera opiniones difíciles de conciliar / Fotografía: Daniel Ayala EL DEBATE

El presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa (FAS), Luis Roberto Sánchez Inzunza, aclaró que para reformar el artículo cuarto constitucional se tiene que tomar en cuenta las dos terceras partes de ambas Cámaras, de los 500 diputados y 128 senadores, más la mayoría de las legislaturas estatales, de acuerdo al procedimiento que establece el artículo 135 de la Constitución. Una reforma que lógicamente tendría que venir de una iniciativa por el Poder Legislativo Federal. "Nuestra postura es que previo a aprobarlo se tiene que socializar y tomarse en cuenta las voces expertas, como los médicos, psicólogos, abogados, sociólogos, para hacer un estudio a profundidad y se tome la determinación más correcta. Debe ser un tema integral, realizarse foros para que sean escuchados todos y poder aportar nuestro punto de vista. Actualmente y desde siempre el aborto es permitido en tres formas: por violación, por malformaciones en el feto y cuando se pone en riesgo la salud y la vida de la madre”, enfatizó Luis Roberto Sánchez Inzunza.

Unas de las preguntas del centro de la polémica son: ¿Cuándo se considera el acto un crimen en base a qué concepción de vida? ¿Cuál es el consenso de la comunidad médica para fundamentar dicha iniciativa? Uno de los médicos expertos en la ciudad de Guamúchil declaró que la vida se considera desde la concepción, porque; "si se determina que la muerte es el último latido del corazón, por qué no considerarse la vida desde el primer latido del corazón. No debemos promover la muerte, sino vida. No podemos quitarle ese derecho a ese ser que ya se fecundó”, opinó el médico Gonzalo Camacho Angulo.

¿Por qué las mujeres abortan y mueren en clínicas clandestinas? Con leyes o sin leyes las mujeres abortan, poniendo en riesgo su vida. Se hace necesario que la comunidad aborde y debata el problema.