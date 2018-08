Ciudad de Guamuchil la más afectada por lluvias

Guamúchil, Sinaloa.- Luego de la torrencial lluvia que se registró la noche de ayer miércoles, las áreas de Protección Civil en cada uno de los municipios del Évora iniciaron con los trabajos para apoyar a la ciudadanía que lo requería, sin embargo, en Guamuchil fue donde la lluvia afectó más.

MOCORITO

Valentín Alapisco coordinador de Protección Civil en el serrano municipio ponderó que no registraron afectaciones pues la lluvia no fue tan abundante por no decir que no llovió. El funcionario municipal comentó que en la cabecera solo se registró una ligera llovizna, lo que no puso en peligro a nadie y en partes de la sierra el agua solo mojo la tierra. No obstante, recomendó a la ciudadanía a extremar precauciones sobre todo a la hora de querer intenta cruzar canales y drenes. Es justamente ahí cuando se han registrado algunos percances que incluso acaban con la vida de las personas.

ANGOSTURA

Por su parte Rubén Raul García Espinoza coordinador municipal de Protección Civil informó que en efecto se registró una lluvia con abundante agua la cual por momentos cubrió calles completas, de igual manera dijo que no se registró percance alguno o casas con inundaciones. Lo cual, cataloga como excelente, agregó que tampoco fue necesario hacer trabajos en las calles o colonias porque no se registró accidente de árboles caídos. Indicó que estarán vigilantes de cómo está está situación ya que el sistema meteorológico del cual ellos se basan, anuncian más lluvias para estos días, por lo antes mencionado García Espinoza informó que es fundamental que las personas que viven en terrenos bajos y que constantemente tienen problemas con inundaciones al menos tengan a la mano costales con arena para proteger sus hogares.

GUAMUCHIL

Luis Alberto Gastelum Camacho coordinador de Protección Civil en Salvador Alvarado informó que en efecto, se registraron algunas casas con inundaciones por la cantidad de agua que cayó, se habla de hasta 60 milímetros lo que ocasionó que los colectores pluviales fallaran. "Tenemos registró por parte de Conagua que el acumulado de agua que cayó fue de 60 milímetros esto nos ocasionó problemas principalmente taponamiento de alcantarillas, estás fueron del colector pluvial y del entubado del canal que viene de la presa. Al momento que se taponearon por la basura, el agua se brincó y ocasionó que no siguiera si rumbo lo que nos dejo encharcamientos en viviendas. Era tanta la cantidad de agua que cayó ayer provocó que algunos de los arroyos no dieran abasto. De las colonias afectadas que tenemos registró ya que los mismos ciudadanos nos dieron el reporte es la colonia Agustina Ramírez, La Gloria, Cuauhtémoc, Insurgentes y Fraccionamiento San Miguel", comentó el funcionario.

Asimismo informó que fueron alrededor de 16 casas afectadas en donde ingresó agua en unos 20 a 30 centímetros, lo cual consideran ya algo grave. Otro de los problemas que se registró durante la noche lluviosa fueron los árboles caídos. Por lo antes mencionado el personal de PC trabajó hasta altas horas de la madrugada en beneficio de la ciudadanía.

Por último, Luis Alberto Gastelum Camacho, invitó a la ciudadanía para que pongan de su parte, "todos somos PC, tratamos de incluir a la sociedad en este tema como no sacar la basura los días que no pasan los carros recolectores de basura, que no agarren los arroyos como basureros, que no tiren basura en la calle porque esto es lo principal que nos afecta a la hora de llegar a las alcantarillas. Afortunadamente no hubo personas lesionadas durante la noche o las primera horas de está mañana".