Afectados de Tamazula II denuncian malas obras

Guamúchil, Sinaloa.- Como pésimas obras de pavimentación denuncian pobladores de la sindicatura de Villa Benito Juárez (Tamazula II). Las más afectadas por los encharcamientos y lagunas producto de las malas obras son la avenida Jesús González Ortega y la calle Pedro Juárez. Pobladores denuncian que desde las primeras lluvias se evidenció el mal trabajo que realizó la constructora responsable y la falta de supervisión de las autoridades correspondientes. Una de las vecinas afectadas denunció: “El cochinero bárbaro que dejaron, tanto que anduvieron midiendo los del Ayuntamiento y por aquí dejaron bien desnivelado, hasta el vecino dijo que iba a echar un bote de grava para ver si les daba vergüenza”, dijo muy molesta la señora María del Carmen López Montoya.

Uno de los afectados por el mal estado de la avenida Jesús González Ortega comentó que ya habían reportado esas lagunas de agua; “fue un trabajo mal hecho, no es que sean hundimientos, mi casa está llena de lodo y sucia por el charcón de agua frente a mi entrada, y los carros que pasan chispean hasta la parte de arriba del techo”, denunció Olegario Gaxiola.

Pobladores señalaron que el problema lo tienen desde hace meses, que se inauguró la obra, y que se evidenció con las primeras lluvias, pero hasta la fecha no los han atendido. “Se reportó a un muchacho que andaba en una retroexcavadora del Ayuntamiento, y de hecho se subieron unas fotos a las redes sociales para que se viera el problema, pero nadie ha venido. La gente que hizo la pavimentada dejaron en cada esquina tope de bordo como de unos cinco o siete viajes en cada esquina y no lo quitaron. Haga de cuenta que dejaron como un tapón en cada calle, y el agua encharcada es porque no sale, por eso mi vecino está haciendo una zanja usando una pala para poder que salga, y aquí está la prueba del problema de los bordes que no dejaron bien, no trabajaron bien, y por la mala obra del montón de tierra que el Ayuntamiento no quitó ahora se hace más laguna, quedó peor que antes”, reportó Octavio Gámez.

La mayoría de las calles presentan encharcamientos, lo que refleja un mal trabajo de pavimentación. Afectados exigen que la constructora responsable y el municipio atiendan pronto su demanda.