Drenaje derramado en la Cuauhtémoc

Guamúchil, Sinaloa.- Vecinos de la colonia Cuauhtémoc padecen fétidos olores por el derrame de aguas negras del drenaje en la calle Mariano Escobedo. Hace 15 días que dejaron parada la obra de pavimentación, dejando zanjas por toda la calle.

El principal problema son las alcantarillas abiertas del drenaje y cuando llueve se derrama el drenaje de las viviendas, ocasionando lagunas de aguas negras, que representa un foco de infección para las familias.

Personal encargado de la obra no dijo nada a los vecinos, no informaron siquiera de algún aviso de paro de obra de pavimentación. En la calle se observa la tubería tirada y zanjas por toda la calle que no permiten fácil acceso a las viviendas.

Otra de las inconformidades de las familias es la falta de acceso, ya que por el mal estado en que se encuentra la calle no pueden estacionar sus vehículos.

La falta de comunicación entre vecinos ha contribuido a que el problema no se haya reportado, para que la autoridad se entere y pueda atenderles pronto.