Pavimentadas que en lluvias son terracería

Guamúchil, Sinaloa.- Vecinos de la colonia La Gloria tienen problemas con las calles que están pavimentadas, ya que son más rúas las que están en terracería que las pavimentadas, que siempre se encuentran en muy mal estado.

En tiempos de lluvias el agua corre con tierra y piedras, dejando un gran bulto sobre las calles, lo que hace que los habitantes de la colonia tengan un gran descontento, porque cuando no llueve una polvareda se concentra en el aire, por ello piden que se haga algo al respecto y limpien.

Dora Luz Ruelas comenta que pese a que se ha hecho una petición a las autoridades sobre el drenaje de la colonia, no se ha hecho nada, ya que tienen más de 30 años con él, y cuando las lluvias se vienen tienen un gran problema porque se les regresa todo por las coladeras, por el lavamanos y el lavaplatos; pero, eso no es lo más complicado, sino que se les regresa hasta con las heces fecales, lo que enoja a los colonos, porque en vez de alegrarse por las lluvias, reniegan y hacen su berrinche, pues nomas no es agradable ver este tipo de situaciones.

Asimismo, aclaró que a pesar de que tienen poco de habitar la casa y que les dijeron que siempre había agua, esto no es cierto, pues en tiempos de estiaje nunca tienen agua, esto lo pueden ver con claridad porque no cuentan con tinaco en su casa. Dora Luz Ruelas comenta que no tienen para comprar uno, pero siempre están al corriente con el pago del agua, y se tiene que hacer algo al respecto.