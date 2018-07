Las calles de la colonia San Cristóbal parecen arroyos

Guamúchil, Sinaloa.- Por más de 15 años que han habitado la colonia San Cristóbal, siempre padecen de las mismas problemáticas, comentó Celina Valdés, quien agregó que es importante que se haga algo con las calles, porque cuando llueve quedan en muy malas condiciones, por las corrientes de agua que pasan por este lugar, provocando que los autos no puedan transitar bien.

Las calles que se localizan en la colonia presentan grandes hoyos y en ocasiones el agua se estanca, quedando charcos, y cuando éstos erosionan, no se puede andar con facilidad por estos lugares, porque los automóviles se andan cayendo en cada tramo. Agregó que el alumbrado público tiene muchos años y no está funcionando de la mejor manera, pues a veces las lámparas prenden y otras no, lo que permite que los vándalos anden a altas horas robando cosas de los patios o cosas que dejan afuera.

El camión de la basura siempre pasa en los días que le toca y siempre a muy temprana hora, lo que permite tener un horario fijo a los habitantes de esta colonia, ayudando a los colonos a sacar su basura un día antes.

El líquido vital solo llega a altas horas de la noche, a pesar de que la mayoría de las casas tienen tinaco, tienen un déficit de agua potable, ya que en ocasiones no se llenan por completo, dejando sin oportunidad de tener una gota para las necesidades básicas. Además de que, cuando menos piensan, el drenaje empieza a oler muy feo, tanto en las coladeras como dentro de las casas, porque empieza a salir un hedor que no los deja ni estar.

Los camiones no pasan directamente por esta colonia, pero tienen camiones que pasan por los alrededores, permitiéndoles que puedan contar con el servicio público.