San Pedro necesita mayor seguridad

Guamúchil, Sinaloa.- Los habitantes de San Pedro desconfían de las autoridades para combatir los robos a domicilios, ya que solo en lo que va del mes se han sabido de cuatro robos en casas; sin embargo, no quieren presentar denuncias, ya que señalan que no tienen confianza en las autoridades, comentó el comerciante René González, quien señala que los principales robos se han hecho en los alrededores de la colonia.

Vecinos de San Pedro piden más atención a las autoridades / Fotografía: Daniel Ayala EL DEBATE

Solo en la primera quincena de julio se han registrado alrededor de cuatro robos en la colonia San Pedro, comentó René González, quien señala que no han sido robos mayores; sin embargo, la ciudadanía se ha puesto atenta ante la situación, ya que procuran meter todas sus pertenencias de valor a sus casas, además de que siempre cierran muy bien las puertas.

Ante el problema las personas no tienen confianza en las autoridades para levantar una denuncia, ni hablar para que den rondines, ya que señalan que muy pocas veces se dan la vuelta por esta colonia y cuando lo hacen es porque hablan.

La colonia San Pedro, a pesar de que es un punto de los más viejos de Salvador Alvarado, se conserva. A pesar de sus angostas calles, tiene buen manejo, ya que tiene sentido direccional y las personas lo respetan.

En los últimos días se han registrado algunos robos en la colonia San Pedro / Fotografía: Daniel Ayala EL DEBATE

Incluso la ciudadanía que no es de ahí se da cuenta de que no es el sentido correcto, por lo que se regresa; asimismo, los servicios de agua potable se mantienen estables, casi nunca se va, comentó René; de igual forma, señalan que el problema con las lámparas sí los aqueja, ya que son varias que no prenden o parpadean durante la noche; el servicio de recolección de basura siempre pasa los días que le corresponden.