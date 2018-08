Dan avance a entrega de apoyos escolares

Guamúchil, Sinaloa.- A decir de los encargados de las industrias textilera y papelera, la entrega de uniformes en su primer día lleva un gran avance, ya que se han preparado para poder dar un buen servicio, además han dado difusión de los principales documentos para que no dificulten la agilidad del procesos.

Padres de familia se encuentran contentos por el proceso de entrega de uniformes, ya que en su primer día se han llevado un buen empleo del ejercicio de entrega, ya que los encargados de las tiendas distribuidoras se prepararon para la ocasión y tienen hasta ocho trabajadores para agilizar la entrega.

María Luisa Ramírez una madre de familia desde muy temprano hora acudió por los útiles escolares pensando que duraría toda la mañana en la espera esto por experiencias de años pasados, sin embargo al llegar su sorpresa fue que este año no duro ni veinte minutos haciendo fila para se atendida, asimismo comentó que esta contenta por la calidad de cada uno de los artículos entregados, ya que era lo que marcaban las listas escolares, es importante aclarar que este año las páginas http://uniformesyutilesescolares.sinaloa.gob.mx/ siempre estuvo activa para que los padres de familia estuvieras observando cuales eran los materiales y los documentos que deberían de llevar como; la CURP del alumno, clave del alumno o boleta del año pasado, o en su caso el folio de preinscripción a quienes vayan de nuevo ingreso y por último la identificación del padre o tutor.

Los padres de familias han quedado contentos con la calidad de los uniformes / Fotografía: Abigaíl Soto EL DEBATE

Por su parte Yaneli Gerardo Márquez, una madre de familia comentó que la calidad de los uniformes escolares que entregaron este año le gustaron mucho, ya que la tela no es rígida pero es gruesa para que dure todo el ciclo escolar, asimismo invitó a los padres de familia a que identifiquen la calidad de los uniformes antes de que se los entreguen para no tener sorpresas, indicó que su espera tomó solo media hora, y así pudo realizar las dos filas tanto para los uniformes y útiles escolares en un solo día.

El miembro de la industria textilera, Jorge Rojo Gaxiola, comentó que llevan un gran avance en el primer día, explicó que para este día tienen el 75 por ciento de su producción, sin embargo no dejan de producir en ningún momento sacando a flote las tallas que se fueron terminando y que en su caso no tengan faltantes, asimismo indicó que por el momento no llevan una cifra de entrega, sin embargo en el transcurso de la mañana se mantuvo la fila de unas 30 a 40 personas en la espera para recibir sus uniformes, mismas que se iban atendiendo y rotando sin tener tiempos libres, situación que les da buena ventaja en el primer día de entrega.