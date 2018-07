Falta más interés por la plazuela

Guamúchil, Sinaloa.- A lo largo de la historia de la ciudad de Guamúchil se han registrado algunos cambios, algunos son para bien y otros son catalogados como malos. Estos mismos cambios y rehabilitaciones han llegado hasta la plazuela municipal. Y pese a todo, la gente sigue visitando este lugar para pasar las tardes en compañía de la familia o simplemente solos.

Para empezar, uno de los cambios que más se han extrañado en la plazuela municipal de Salvador Alvarado es la fuente que se encontraba en el mero centro de este lugar. Sabemos que los del Ayuntamiento han buscado la manera de ir mejorando o renovar, pero nada de esto he hecho que la ciudadanía se ponga nostálgica cuando mira las imágenes en donde la fuente estaba en el centro.

Y es que dentro de lo poco o mucho de cosas malas que tiene la nueva plazuela, o mejor dicho la plazuela municipal renovada, es que la “fuente de pies descalzos” que tanto se presumió, solo duró unos cuantos días. Fue para la foto tanto de los del Ayuntamiento como para la raza que se daba tiempo de ir a ver cómo estaba todo esto. De ahí en adelante ya no se han encendido. Algunos dicen que no sirven, otros más dicen que simplemente el municipio no las quiere encender para no pagar tanta luz y agua, pero esto ha dejado mucho qué desear.

Lo excelente es que no todo es malo, ahora quienes van en bici a ese lugar recreativo ya tienen un lugar en dónde poder colocar su medio de transporte, sin tener que dejarlas tiradas o andar cargando con ellas.

Esto fue una idea excelente, además de que pueden ver que las personas ahora acuden a este lugar con los amigos y familiares para pasar un rato, ya sea leyendo un libro o disfrutando de algún antojo para pasear a las mascotas o darle una ‘boleada’ al calzado. Ahí podrás ver que están listos todos los puestos, en donde la raza sale bien contenta y con un look en el calzado que pareciera estar lista para cualquier fiesta o compromiso importante.