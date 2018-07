Al rescate del box profesional en Guamúchil

Guamúchil, Sinaloa.- Con el firme objetivo de rescatar al boxeo profesional del olvido en que se encuentra y darle la proyección debida a los jóvenes pugilistas que sueñan con convertirse en ídolos el día de mañana, a Guamúchil llega la empresa Vs Promotion’s, la cual es comandada por José Luis “El Zurdo” Camacho.

El joven promotor ya sostuvo una amena y larga plática con Juan Carlos “El Pájaro” Camacho Rojo (director del Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física de Salvador Alvarado), y le dio detalle del proyecto que tiene en puerta.

Cabe resaltar que Vs Promotion’s, en la organización de las diferentes carteleras que pretende llevar a cabo, trabajará en coordinación con el conocido entrenador Miguel “Abanico” Medina.

“Vemos que en el sector profesional la región del Évora tiene muchos y fuertes prospectos, que lamentablemente no se conocen en el boxeo porque no tienen proyección, pues no se hacen funciones constantemente, y precisamente eso es uno de nuestros objetivos, organizar carteleras, de ser posible mes tras mes, y que los peleadores de casa sean los estelares.

Creo que aquí el problema es la Comisión Profesional de Box y Lucha de Salvador Alvarado, que no está oficialmente constituida, y eso trunca la organización de funciones de box profesional. Sobre esto ya hablamos con Juan Carlos Camacho y la próxima semana tomará cartas en el asunto, hará una reunión con los entrenadores, con Francisco Javier “Mister Q” Velarde y su gente, para, ya sea renovar la comisión o consolidar la que ya está, pero registrarla como se debe.

La idea que Vs Promotion’s tiene es muy clara, una vez solucionado el detalle de la comisión, empezaremos a trabajar duro para armar una buena función de box profesional y proyectar a los muchachos locales”, afirma José Luis Camacho.