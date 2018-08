Una semana tienen sin energía eléctrica en Servicios Regionales

Guamúchil, Sinaloa.- Edificio de Servicios Regionales en el municipio de Salvador Alvarado tiene una semana sin energía eléctrica, esto después de las fuertes lluvias que se registraron en los días pasados.

Comentó Lizandro Sillas López, Jefe de Servicios Regionales del Évora, que se encuentran esperando apoyo de parte de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, sin embargo, hasta el momento no cuentan con una respuesta para saber cuándo se solucionará la situación.

Desde el viernes pasado empezó el problema, después de las fuertes lluvias donde se quemaron parte del cableado del llamado “parterayos” en el poste de la luz, se reparó, pero no se dieron cuenta que otra parte era lo que estaba dañado, por ello la subestación se empezó a calentar y a tener problemas de energía eléctrica, “el principal problema es que el interruptor térmico no sirve, se quemo, por ello no podemos poner luz, porque en cuanto se conecta, se va la luz”, expresó Sillas López.

A pesar de la dificultad buscaron algunas estrategias para seguir trabajando sólo con algunas maquinas, dejaron el aire acondicionado apagado esto para evitar que la energía eléctrica volviera a fallar, sin embargo, desafortunadamente el día jueves que llegaron a seguir laborando pero los recibieron con la novedad de que el problema se había prolongado, ya que no había luz, ni para conectar las pocas maquinas con las que estaban dando apoyo a los padres de familia que iban a resolver algunos errores gramaticales en las boletas, siendo esto un fuerte problema, explicó Sillas López.

Agregó que por el momento se encuentran en la espera de que la Sepyc les dé apoyo porque el problema es fuerte y de un costo que no pueden resolver, por lo pronto tendrán suspendido el servicio para los padres de familia, expresó; “aún así hemos estado trabajando para apoyar a los padres que vienen por correcciones para hacer la petición de útiles escolares, pero todo mediante llamadas de asistencia “Call Center”, porque no contamos con computadoras, ni internet en las oficinas”.

Los apoyos estarán suspendidos hasta que el problema con la energía eléctrica se solucione, solo estarán ayudando a padres de familia con dudas con la entrega de apoyos escolares, guiándolos para hacer llamadas de asistencia al “Call Center”.