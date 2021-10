¡Guerrera! Vianey, doctora de Angostura está luchando fuerte por vivir

Angostura, Sinaloa.- Hablar de cáncer de mama para toda persona se vuelve un reto en el que se le tiene que decir a dios al cabello y empezar a tratar una enfermedad totalmente abrumante día con día, pero sobre todo de la que se tiene que luchar por vivir y para la doctora de Angostura, Vianey López, está enfermedad ha dado un giro inesperado a su vida pues de brindar atención médica a las demás personas es quien hoy la está recibiendo al enfrentar el cáncer.

Un pequeño bulto en uno de sus senos tras ducharse le dejo saber que algo no andaba bien en ella por lo que de inmediato acudió a un ginecólogo dándole a conocer que no habría de que preocuparse que solo era una fibrosis sin embargo al pasar los días un dolor punzante empezó a crecer y con ello el temor revelando meses después que tiene que combatir el cáncer.

“Al principio piensa uno en muerte, aunque seas doctor o persona que no tiene nada que ver con la medicina es lo primero que piensas porque no sabes que avanzado está, a mí en un inicio se me vino a la mente la muerte, pero después con la primera cirugía que me hicieron vimos que se extrajo completamente el tumor más peligroso las cosas cambiaron”, mencionó.

Ganas de salir adelante

Con una tristeza en su rostro para Vianey el cáncer ha sido un diagnóstico muy difícil al tener conocimiento de a lo que se tiene que enfrentar pues ah su corta edad se le retiró su seno izquierdo lo que no la ha hecho dejarse caer.

“Cómo médico es muy difícil ese diagnóstico porque te imaginas muchas cosas, estamos luchando por vivir por salir adelante de esto, gracias a dios estamos en etapas iniciales y estamos con toda la actitud del mundo porque jamás me he rendido a pesar de las quimios y de todo lo que lleva aquí sigo y eso quiero que lo vean otras mujeres que están pasando por lo mismo”, dijo.

Entre lágrimas en sus ojos y con un nudo en la garganta a inicio del diagnóstico se mira frente al espejo quedando pensativa y hoy en día la doctora la falta de cabello e incluso un seno es simplemente estética e impedimento de nada al aceptarse tal y como es pues con esperanzas en lucha diaria y fomentando la fe la joven demuestra que cada día vale la pena alcanzar una meta al no dejarse vencer por los obstáculos.

“Yo le tenía más miedo a pedir el cabello que a perder una mama y debería ser lo contrario porque el cabello va a volver a salir, es algo que me explico el oncólogo pero yo ahora me miro al espejo y digo no soy pelo, ni seno yo soy mucho más que eso y la verdad como yo ya tenía tiempo trabajando en Cruz Roja, en el Centro de Salud o en los alrededores, como que ya no estaba siendo muy feliz y es muy extraño porque está enfermedad vino a ponerme los pies sobre la tierra a saber que estoy viva y que tengo que agradecer a dios que me levanto, a quererme y ser feliz como soy, lo más importante es que estoy vida y tengo salud pero el pelo es lo de menos”, señaló.

Un diagnóstico no define quién eres sino al contrario ayuda a quererse mejor como persona y percatarse de las personas con las que cuentan.