Guillermo Galindo pretende terminar su período como alcalde de Mocorito pese a tener aspiraciones

Mocorito, Sinaloa.- Afirmó el alcalde del Pueblo Mágico de Mocorito, Guillermo Galindo Castro, que por el momento no tiene aspiraciones políticas. Aseguró que se encuentra trabajando arduamente y disfrutando de su cargo debido a que considera que no fue fácil llegar a donde está.

“Si Dios me permite estar estos 4 años 10 meses, hay que hacerlo de una mejor manera”, explicó el alcalde mocoritense.

Galindo Castro, expresó que le han cambiado el rostro a Mocorito y han cambiado también en el interior de este municipio, mejorando las finanzas públicas las cuales hoy en día se encuentran completamente sanas.

Estamos a la espera de lo que diga el partido, el maestro Cuen y sobre todo a esperar los tiempos”.

Por otro lado, dijo que si tiene aspiraciones pero que todo dependerá de cómo se presenten las cosas.

“Yo a donde me manden, ahí voy a estar, si no, no pasa nada, al contrario, cerrar el gobierno que estoy encabezando. Soy un soldado más del partido Sinaloense”, dijo Galindo Castro.

Señaló que serán muy respetuosos denlos tiempos es por eso que se encuentra muy enfocado en el tema del municipio.

El funcionario municipal declaró que es de suma importancia que el municipio quedará en manos del mismo partido para darle continuidad a los proyectos y programas, así como el ritmo de trabajo que ya se tiene para seguir mejorando a Mocorito.

“Fue un costo muy grande el que nosotros pagamos en reducir la deuda un 80 por ciento, de los casi 16 millones de pesos y que todo salió del gasto corriente, sin pedir préstamos”, finalizó.