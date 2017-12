Gusanos dañan cultivos de garbanzo en el Évora

Guamúchil, Sinaloa.- Las condiciones climatológicas han sido un factor que ha modificado las conductas de diversos cultivos en la región del Évora, entre éstas también ha acelerado la propagación de plagas, tal es el caso del gusano que actualmente ataca los cultivos de garbanzo, en especial los de temporal.

AFIRMACIÓN.

Referente al tema, el presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora, Mario Urías Cuadras, expresa que ya se ha contado con la presencia de la plaga de gusano en algunos cultivos de garbanzo, en especial los de temporal, “en el caso del garbanzo hemos tenido presencia temprana de gusanos, en donde se ha observado daños al follaje, esto desde el inicio del nacimiento de la planta”.

CAUSA.

Una de las causas por las que las plagas están apareciendo en los cultivos de garbanzo a tiempo temprano se le atribuye a las altas temperaturas que se registraron algunas semanas, “esto pasa por altas temperaturas que se han presentado, ya las temperaturas van para abajo y se prevé baje la incidencia de la plaga de gusanos”.

Cabe mencionar que las siembras de garbanzo de la zona de temporal fueron las que se sembraron más temprano, a los principios de octubre, por lo que están avanzados en crecimiento, lo que ha contribuido a que el gusano aparezca más en éstas que en las siembras de riego.

CONSECUENCIAS.

Mario Urías mencionó que es de suma importancia combatir a tiempo la plaga, ya que de no hacerlo se estarían presentando pérdidas parciales o totales, “la plaga puede repercutir en la producción, ya que el gusano se come la hoja y el tallo, si no se combate a tiempo se pueden ver problemas graves o totales”.

ACCIONES.

La principal acción que han tomado algunos agricultores que ya detectaron la plaga en sus cultivos de garbanzo es aplicar algunos líquidos, a su vez se dio a conocer que los técnicos de la Junta Local de Sanidad Vegetal ya andan supervisando los cultivos de garbanzo, “algunos productores ya han estado tomando sus precauciones haciendo aplicaciones de líquidos”.

Es preciso mencionar que la plaga también se ha visto en siembras de frijol, pero a menor presencia.