Gustavo Vega cree que en Salvador Alvarado se está perdiendo el oficio de vaquero

Guamúchil, Sinaloa.- La vaquería es una de las actividades campiranas más antiguas, pero con la modernidad poco a poco se han ido acabando los vaqueros en Salvador Alvarado. “Hay muy pocos”, relata Gustavo Vega Castro.

¿Desde cuándo se inició en la vaquería?

Cuando terminé la secundaria a los 15 años ya me dediqué de lleno, duré 15 años sin descansar ni un solo día desde los 15 a los 30 años. De ese tiempo para acá entró un hermano y ya nos relevamos una semana cada quien.

¿No pensó en estudiar?

Cómo que no, sí quería estudiar pero tenía que cumplir con la obligación de contribuir a la familia porque no era de los hermanos mayores sino de los de en medio y me tocó la bolita negra de arrear y el trabajo.

Con el tiempo uno va cambiando de rutina, empieza a tener más amistades y andar en la vagancia, y se pierde uno del camino que tiene que seguir. Llega el momento en que se pregunta uno qué hice yo, por qué dejé el camino que hubiera seguido, porque tengo hermanos mayores y menores titulados. A mí me hubiera gustado ser abogado porque tenía vocación y el perfil para esa carrera.

¿Cómo es el día a día de un vaquero?

Es una jornada larga, levantarse muy temprano para preparar el lonche o desayunar. A veces ni eso, se va uno sin lonche. Se preparan a los caballos y las vacas se llevan a pastorear. Uno regresa por la tarde para echarse un taco, reposar un rato y otra vez volver a llevar a los animales. Ya vuelve uno antes de que oscurezca y a atender a los caballos, asearlos y encerrar las vacas. Y así todo el año se trabaja. Hay temporadas en que nos tenemos que llevar el ganado para Las Higueras en Mocorito, porque no hay forraje, como en este mes nos vamos y para mayo volvemos cuando ya están las trillas.

¿Qué peligros hay en el campo?

Hay muchos riesgos, le pasan muchas cosas a uno en el negocio de la vaquería, pero mi mayor miedo en la vida son los rayos, por una experiencia que me pasó al ver muy de cerca cómo mataba un rayo a una vaca. Otro de los peligros es con el caballo, ya dos veces me ha caído encima, te puede llegar a matar eso. Es por eso que es importante que las nuevas generaciones aprendan todo lo que implica ser un vaquero para protegerse y hacer bien el trabajo con el cuidado de los animales.

¿Cuántos vaqueros habrá en la región del Évora?

Hay pocos, se están acabando los buenos vaqueros, porque no es lo mismo un pastoreador, como le decimos nosotros, que un vaquero.

¿Cómo ve a las nuevas generaciones?

No se han conservado los conocimientos y técnicas para ser un buen vaquero. Muchos no sabe cómo ensillar un caballo, cómo lazar a un toro o cómo cuidar el ganado de los riesgos que hay. Incluso hay vaqueros que ya no andan ni en caballo, andan en moto y le echan la vuelta al ganado pero se necesita saber de todo.

Al estar tanto en contacto con los caballos ¿se convierte en un amigo?

Se vuelve el compañero de vida y uno se encariña. No es un medio de transporte sino un medio de trabajo y parte de la familia, un amigo que hay que cuidar bien.