Habilitarán refugios temporales si son requeridos en Guamúchil por bajas temperaturas

Sinaloa.- Dadas las condiciones por las bajas temperaturas y el pronóstico que se tiene para el cierre del año, el director de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Salvador Alvarado, Luis Alberto Gastélum Camacho, informó que están trabajando en coordinación con el Sistema DIF Municipal, Seguridad Pública y Cruz Roja para brindar apoyo a la ciudadanía en caso de requerirlo y, de ser necesario, se habilitarán refugios temporales para quien los necesite.

El funcionario manifestó que los refugios temporales son los mismos que se habilitan en temporada de huracanes y estos ya se encuentran listos para ser utilizados si se llegan a necesitar por las bajas temperaturas.

“En un caso muy drástico por temperaturas de cero grados, que pudiera ocasionarse alguna helada, porque el pronóstico nos menciona que puede haber una helada, los refugios temporales se activarían para las personas vulnerables, en situación de calle o personas que viven en situaciones de casas de cartón, de lámina, que pudieran irse a los refugios temporales para pasar esa noche”, indicó.

Asimismo, explicó que debido al descenso de temperaturas, se recomienda ingerir frutas ricas en vitamina C, hidratarse constantemente pues la gente no acostumbra hacerlo en este tiempo pero aunque no haga calor pueden presentar una deshidratación; además, señaló que es muy importante que en las noches no se dejen encendidos hornillos o calentones que funcionen con leña o carbón, pues el monóxido que expiden pueden provocar intoxicaciones e incluso la muerte.

“Es muy importante ponerle atención a personas vulnerables, adultos mayores, a niños, niñas, esas son las recomendaciones, pero sí es muy importante lo de la leña en todos los hogares, de preferencia apagarla, tener bien ventilado nuestro hogar para que se salga el monóxido, entre aire oxigenado y así evitar una intoxicación”, dijo.

Cabe mencionar que las bajas temperaturas se pronostican estos días hasta el 31 de diciembre, por lo que el inicio del 2021 sería muy frío, por lo tanto, se llamó a la población a tomar las precauciones debidas.