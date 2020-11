Habitantes de Campo General, Angostura piden mayor vigilancia

Angostura, Sinaloa.- Cansados de las motocicletas es como dicen encontrarse los habitantes de la comunidad Campo General, perteneciente al municipio de Angostura, pues los habitantes dieron a conocer que no respetan y la calle la agarran como autopista, manejando con alta velocidad, sin percatarse de los accidentes que puedan causar.

El señor Juan Alcántara Rodríguez dijo estar ya cansado de esta situación, por lo que le hace un atento llamado a la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez para que manden patrullas que estén vigilando la comunidad y les den curso a la gente de educación vial para que se mantenga el orden. "Sería importante que vinieran tan siquiera un día a dar rondines", señaló el habitante.

No obstante, señaló que ante el servicio público del agua potable se encuentran muy bien, ya que este servicio no les ha causado problema alguno, así como también ante el mantenimiento de las calles, ya que los mismos habitantes se encargan de tenerlas en buenas condiciones. "Nosotros bacheamos porque hay ocasiones en que se hace la solicitud y no llegan a tiempo", señaló.

En cuanto al alumbrado público, don Juan mencionó que en ocasiones algunas lámparas no funcionan, pero gracias a que las denuncian rápidamente, las autoridades se hacen cargo de atender sus peticiones.

Otro de los servicios que se mencionaron dentro de los buenos es el camión recolector de basura, ya que este servicio si no pasa el día indicado, se encarga de pasar otro día, por lo que los habitantes dicen estar contentos con el buen mantenimiento que da.