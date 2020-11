Habitantes de Chinitos, Angostura están inconforme con la obra del vado

Angostura, Sinaloa.- Habitantes de Chinitos, Angostura, así como también de Melchor Ocampo, Mocorito y comunidades aledañas están inconformes con la obra de un vado que se está haciendo por parte del Gobierno del Estado en el arroyo que está muy cerca del módulo V-I, pues afirman que eso no va a servir de nada cuando se venga una fuerte lluvia, ya que la creciente del agua nuevamente los volverá a dejar incomunicados por varias horas.

El síndico Josué Israel Martínez Castro detalla que lo que realmente se necesita para acabar con este problema es la construcción de un gran puente elevado, pues este vado, cuya inversión es por arriba del millón de pesos, no es lo que por muchos años han solicitado.

"Este puente vado se está haciendo gracias a la aplicación de un seguro de desastres de Conagua, pues el pase quedó en muy malas condiciones cuando nos llegó el Huracán Manuel, pero nosotros no estamos de acuerdo en esta obra porque entonces el gobierno no nos va a hacer el puente volado que queremos.

Ninguna comunidad estamos a favor de este vado y aun que no queramos no lo podemos evitar su construcción porque el recurso viene directo para el proyecto, ya etiquetado pero lo lamentable del caso es que vamos a seguir en las mismas, seguro quedaremos incomunicados cuando llueva fuerte porque ese arroyo siempre agarra mucha agua.

En ingeniero nos dice que le van a poner tubos grandes, más hileras y que va a quedar como unos 30 o 40 centímetros más alto que el que estaba, pero eso no sirve porque el agua sube como dos metros, a parte siempre arrastra muchos palos, tule y basura que van a tapar los tubos.

La realidad es que la construcción de este vado, que según se va a terminar en un mes más, no nos convence, ya que no nos servirá de mucho, y si ya está hecho entonces no creo que venga el Gobierno del Estado y nos vaya a querer hacer el puente volado que necesitamos porque se tiraría a la basura el más del millón de pesos que ya se invirtió", expresa el síndico de Chinitos, Josué Israel Martínez Castro.