Habitantes de "Los Patos" cansados de los moscos y el lodo

Guamúchil, Sinaloa.- En la colonia 5 de Febrero, mejor conocida por la gente como "Los Patos", ya están pero bien enfadados; dicen que cada lluvia que cae la única calle pavimentada se les llena de lodo y los meros meros no van a quitarlo.

Quienes se la pasan lamentando que cada vez que llueve se llena la calle pavimentada de lodo son los vecinos de "Los Patos", pues lamentan mucho los del Ayuntamiento no vayan a quitarlo; dicen que hasta las casas salpica el lodazal cada lluvia, que mucha raza ya prefiere jalarse por las calles sin pavimento, porque tienen miedo a que algo les pase a sus carros con el lodo duro.

Fotos: Daniel Ayala/EL DEBATE.

También los colonos comentaron que en muchas ocasiones los carros cuando llueve se resbalan y que algunos hasta las banquetas han ido a dar, lo que miran pero mal es que a las calles no les han dado una raspadita de hace mucho, que cuando les dicen a los del Ayuntamiento que las raspen les dicen que hasta que pasen las lluvias, y pues, mientras, cada vez están peor.

Lo que sí le aplauden al Ayuntamiento es que les haya puesto el tope que tanto pedían por la pavimentada, y que eso les va ayudar a que los niños que anden en la calle no corran tanto peligro, porque las naves van a pasar más quedito.



Están pidiendo a gritos que los de las fumigaciones se den una vueltecita por el lugar porque los moscos no los dejan ni salir a sentarse a las sombras de los árboles, y con estos calorones para estar adentro de las casas pues como que no. Aseguran que hace mucho que no se fumiga.



Dicen que las pocas lámparas que hay, algunas prenden y otras no, y que hay algunas que hasta todo el día están dando luz.