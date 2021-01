Habitantes de Melchor Ocampo, Mocorito sufren por el agua potable

Mocorito, Sinaloa.- Habitantes de Melchor Ocampo, Mocorito afirman que tienen años batallando con el abastecimiento de agua en los hogares y todo se debe a que la planta potabilizadora que tiene el pueblo, la cual es autónoma, ya cumplió su ciclo de vida útil, pero lo lamentable del caso es que las autoridades municipales del Pueblo Mágico no les aceptan el traspaso para su rehabilitación debido a la fuerte deuda que tienen ante la CFE.

El síndico Esteban León manifiesta que la situación está complicada, debido a que son autónomos en el servicio y además están pagando muy poco por él.

“La planta potabilizadora ya se hizo vieja, ya se acabó y no da el rendimiento que se necesita en el pueblo, es por eso que el servicio es deficiente, y la gente pega de gritos, pero también deben de tomar en cuenta que muchos no pagamos el recibo, hay mucha morosidad”, expresó.

Además, dijo que ya hablaron con el alcalde Guillermo Galindo Castro para pasarle la planta al municipio y se mejora, sin importar si la recibe así con todos los problemas de funcionamiento que tiene, sin embargo, el detalle más grave es que también dejaron una deuda de 160 mil pesos ante la CFE.

“El municipio no quiere agarrar broncas, así no la quieren, es por ello que las cosas se ven difíciles, pero a ver cómo le hacemos, ya que nos llega 90 pesos en el recibo, pero no los pagamos y debido a eso hemos ido empeorando, ahora de dónde vamos a agarrar todo ese dinero”, indicó el síndico.

Por último, aclaró que ya hicieron el esfuerzo entre las autoridades y ciudadanía, logrando completar 100 mil pesos, pero no les alcanzó ya que los recibos les llegan hasta de 25 mil pesos, razón por la cual no van a poder salir del problema.