Habitantes de San Benito empiezan a sufrir la sequía

Mocorito, Sinaloa.- Se prenden los focos rojos en San Benito, Mocorito, esto a raíz de la falta de agua, ya que el pozo no alcanza a abastecer a toda la comunidad y los que empiezan a sufrir las consecuencias son las familias que viven en la parte alta, pues apenas con pipas les llega el vital líquido.

Luis Alfredo Quiñónez Olivas, regidor del Ayuntamiento y habitante de dicho lugar, argumentó que el problema de la sequía se empieza a agudizar en algunas comunidades del Pueblo Mágico y en el ganado, pero tiene fe y esperanza en que el periodo de lluvias sea bueno y se solucione el problema.

Fotos: Matías Rodríguez/EL DEBATE

“Como el pozo de la comunidad no abastece creímos que era porque tenía mucho lodo en el fondo y pues entre varios nos metimos a limpiarlo. Le sacamos como tres metros de lodo y ya no se le puede escarbar más, ya llegó al tope. Luego de hacer esto nos llevamos la sorpresa de que no era ese el problema, sino que el pozo no agarra agua, no da rendimiento porque se alimenta de un remanente que entra del río y este acarrea poca agua que no alcanza para todos. Creemos que se acabó el buen remanente por culpa de las cribas, el gran daño que están haciendo. En su momento se lo comenté al presidente municipal y al secretario pero no me hicieron caso”, dijo.

“La verdad estamos mal, cómo es posible que un Pueblo Mágico no tenga agua, ocupamos arreglar este asunto, porque la sequía apenas empieza y ya varios lugares la están padeciendo”, argumentó, para seguir diciendo que consideraba que San Benito fue perjudicado por las cribas, ya que cuando se hizo la carretera la constructora sacó el material del río y del me-dio del pueblo, cuando había otra parte de don-de hacerlo, y que eso les está afectando. Entre más pase el tiempo el problema será peor.

No sé por dónde pero el agua se está yendo y se está acabando en San Benito.

“A las familias que viven en algunos lugares altos ya fue una pipa a llenarles los tambores de agua, y pues no nos queda más que esperar a que la temporada de lluvias sea buena para que el pozo agarre su nivel”, externó Quiñónez Olivas.