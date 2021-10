Habitantes de Tamazula II en Guamúchil no soportan los malos olores

Guamúchil.- Una de las principales problemáticas que enfrentan los habitantes de la sindicatura de Villa Benito Juárez, es que tienen tiempo aguantando diariamente malos olores expedidos desde el basurón municipal, expresando algunos habitantes sentirse muy molestos y hartos por esta situación, que no ven que se haga algo al respecto, tomando en cuenta que el inhalar constantemente olores putrefactos pueden ser malignos para la salud.

Molestias

Al respecto, el señor Julián Vázquez, comentó que es algo muy molesto el estar sentado fuera de su hogar, platicando con su familia y de repente el aire llegue con malos olores, provocando que inmediatamente entren a su casa.

“Ya no podemos estar sentados platicando porque luego nos corre el olor a animales muertos, ya es mucho tiempo el que ha pasado y no miro que solucionen nada, al paso que vamos, tendremos que salirnos de la casa para evitar enfermarnos”, señaló muy molesto el señor.

Asimismo, Gloria Armenta argumenta que el basurón, al rebozar su capacidad, hace que la peste sea aún más fuerte, lo que la mantiene en constante preocupación, pues no quiere que esto siga y provoque daños en su salud, lo que en verdad temen que suceda.

“A veces tengo que tener la casa con puertas y ventanas cerradas para evitar el tufo de la basura y los desperdicios que ahí se encuentran, además de tener inciensos prendidos para aromatizar. Uno no se puede acercar al basurón porque es insoportable el mal olor, que dan hasta ganas de vomitar, la verdad”, dijo.

Una ciudadana aún más molesta ante esta circunstancia y que coincidió con las opiniones anteriores, anexa que ella y su esposo ya no saben qué hacer para que esto termine, puesto que sus niños están pequeños y no es nada sano el absorber esa pestilencia, además de que ya no pueden jugar tranquilos por las tardes en el patio de su casa, pues es la hora en que corre más viento y con ello, llega un aroma horrible.

Detalles

Ante esta problemática, vecinos dicen ya no soportar más y quieren que en verdad se haga algo al respecto.

Leer más: Dagoberto Llanes presenta su primer informe al frente del Módulo 74-2 de Guamúchil