Habitantes de Tepantita, Mocorito temen al dengue

Guamúchil, Sinaloa.- Los habitantes de la comunidad Tepantita, Mocorito viven con el temor y la zozobra de que el dengue se siga presentando en la población. Hasta el momento los propios vecinos comentan que al conocimiento de ellos, en las últimas semanas ya van más de ocho personas que han sufrido los malestares. La señora Guadalupe López López comenta que ella pasó 10 días en reposo a causa del dengue.

Fotos: Daniel Ayala/EL DEBATE.

TESTIMONIO.

“Fueron unos días que no se los deseo a nadie, primero me empezó con unas ronchas en los brazos, fui al Centro de Salud y me decían que era salpullido, a pesar de que me habían dicho eso yo no me sentía a gusto; luego vinieron los vómitos, la diarrea, los insoportables dolores de cabeza y las calenturas, volví a ir y me dieron paracetamol y dijeron que tomara mucho suero. Cuando ya no me gustó fue cuando de las encías me empezó a salir sangre, me acuerdo que quise estornudar, me tapé la boca y cuando me miré la mano tenía sangre, me agarraron unos nervios y muchas ganas de llorar; entonces decidí ir al hospital en Mocorito, allá igual me dijeron que tenía que guardar reposo, no andar en el sol y tomar mucho suero, porque era el chikungunya, pero lo que yo tenía era el dengue clásico, nunca me hicieron estudios, bendito Dios, ya me alivié”, expresó la señora Guadalupe López.

OPINIONES.

En un sondeo por la comunidad Tepantita, los pobladores comentaron que hacía mucho tiempo las brigadas de fumigación no visitaban el lugar; de la misma forma, aclararon que en la tienda se había colocado un letrero de que pasaría la brigada de descacharrización pero que el mismo anuncio no decía cuándo. Por su parte, las vecinas Nélida Margarita y Gabriela Arias argumentaron que ya son más de ocho personas las que han sufrido del dengue en la comunidad, que normalmente los adultos son los que han sufrido la enfermedad, pero que también se supo de una niña que hace días presentó los síntomas del dengue.