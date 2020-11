Habitantes de la colonia Insurgentes en Guamúchil anhelan pavimentación

Guamúchil, Sinaloa.- Hay algunos detallitos por mejorar en la colonia Insurgentes, de Guamúchil, pero también una petición a las autoridades en pavimentación.

En este sector residencial no todos los servicios públicos están funcionando al 10, así lo confirmaron los vecinos consultados durante la visita a una parte de la colonia, entre las calles Río Fuerte, avenida La Palmas y avenida Las Amapas.

Por la calle Río Fuerte el único problema que han tenido últimamente es con el servicio de agua potable, porque en ocasiones se les va el agua por unas horas durante la noche y vuelve muy de madrugada. Esto le ha pasado a la vecina Socorro Cuevas, por lo que no estaría de más que se cheque ese detallito, ya que se desconocen los motivos de la suspensión temporal del servicio.

“Puede ser que sea para poder brindar cobertura a otras colonias. Es importante también cuidar el agua como ciudadanos”, comentó otra de las vecinas del lugar.

Aunque no es un problema grave con el agua, las madres de familia comentaron que sí toman medidas precautorias para no quedarse sin agua, por lo que algunas han optado por llenar pilas y tambos para estar preparadas, porque no se sabe cuándo se les va a ir de nuevo.

Respecto a la presencia policiaca en la colonia, los vecinos dijeron que sí han visto pasar de manera regular a una patrulla, y que hasta el momento ha estado tranquilo.