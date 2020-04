Habitantes de la comunidad Bruno B. García piden mayor atención

Angostura, Sinaloa.- Habitantes de la comunidad Bruno B. García confían en la calidez humana de la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez, y tocando ese detalle le piden poner mayor atención en el poblado, así como también destinar alguna obra importante con el recurso del impuesto predial rústico que aportan al municipio los productores agrícolas de la localidad.

La ciudadanía expresa que la mayoría de los servicios públicos funcionan de manera regular, pero a comparación del cómo estaban en otras administraciones, hoy se pudiera decir que están en la gloria.

Para obtener las últimas noticias sobre coronavirus, regístrate dando clic en este espacio

Además comentan, especialmente las mujeres, que el agua potable les llegara por las mañanas y no por las noches, como está sucediendo, pues así les da más margen de lavar la ropa y que se seque, pero ya tuvieron la visita de Ricardo Angulo García, gerente de la Junta de Agua Potable, y les explicó el porqué se estaba tandeando el vital líquido de esta manera.

María del Rosario Reyes afirma que al poblado sí le hace falta mucha atención por parte de las autoridades municipales, así como mejorar diferentes espacios recreativos y significativos de la comunidad.

“Si hablamos del agua, ésta nos llega solo por las tardes, y pues así no puedo lavar la ropa, ya que no se seca. Al alumbrado público sí le hacen falta varias lámparas, pero el comisariado ya las reportó y seguro las vendrán a poner en los próximos días, como ha sucedido en otras ocasiones que se funde alguna, luego vienen a reponerla los del Ayuntamiento. El drenaje está bien, pero hoy nos topamos con la novedad de que la basura ya quieren que la pongamos en bolsas negras o en costales para poder que se la lleven, si no, ahí la van a dejar, como ya está sucediendo en muchas casas, y pues la gente en ocasiones mejor se la lleva al monte a quemarla. Bruno B. García es un poblado tranquilo, que tiene muchas carencias, pero ahí la llevamos, saliendo poco a poco adelante todos los días. Cuando llueve no se puede pasar por el puente del camino que lleva a Juan de la Barrera, y las calles se ponen malas, por eso le pedimos a las autoridades que fuera muy bueno que llegaran la carretera hasta aquí”, expresa María del Rosario Reyes.