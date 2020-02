Habrá consecuencias para el que no cumpla con el plan de siembra

Angostura, Sinaloa.- Wilfrido Bejarano Lerma, presidente del Módulo de Riego 74-1, ubicado en la cabecera municipal de Angostura, afirma que sobre aviso no hay engaño y todo aquel productor que piense en desfasar el programa de siembra pactado que se atenga a las consecuencias, dado a que no habrá más agua que la que ya tiene asignada.

El líder agrícola expresa que debido a la escasez del vital líquido en primera instancia se planteó establecer el 70 por ciento productos de baja demanda y el 30 de media alta, pero después de esto fueron beneficiados por algunas intensas lluvias, y para mejorar el panorama agrícola y que los hombres del campo tuvieran una mejor rentabilidad en sus cultivos se hizo una reestructuración y finalmente quedó 60 por ciento productos de media-alta y el 40 de baja.

Cabe mencionar que algunos productores se aprovechan de la creencia de que a última hora el módulo les dará más agua para regar y establecen un mayor porcentaje de productos de media-alta demanda, desfasando el plan de siembra al incrementarlo a un 70 u 80 por ciento. Ante esto, el líder agrícola afirma que no lo van a permitir, pues las condiciones no están para eso.

“Lamentablemente en muchas ocasiones suele suceder eso, de desfasar el porcentaje, pero exhortamos a los productores a que no violen el plan de siembra establecido de 60-40, porque a última hora van a sufrir las consecuencias.

No hay agua para darles más volumen, no estén con esa creencia, no hay para más, la que ya tienen asignada esa es la única que van a tener.

Los productores que cuentan con su propio pozo ellos sí pueden sembrar si quieren el 100 por ciento de media-alta su parcela, porque de ahí agarrarán para regar, esa es la ventaja que tienen, pero quien no tiene pozo no puede incrementar su porcentaje, porque el módulo no les dará más agua de la que les toca”, asegura Wilfrido Bejarano.