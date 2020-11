Habrá despidos y cierre de direcciones en el Ayuntamiento de Angostura

Angostura, Sinaloa.- El nuevo año será un arranque difícil y con medidas drásticas en la administración de Angostura. Será un inicio de año muy complicado para el gabinete que encabeza Aglaeé Montoya Martínez, por dos motivos principalmente: se tomarán decisiones drásticas para aplicar ajustes y ante la reducción de 7 millones de pesos que tendrá el presupuesto en 2021.

Una de las medidas será el recorte de personal y “descansar” algunas direcciones, respondió la presidenta municipal.

En segunda, es un año electoral y las decisiones que se tomen, buenas o malas, van a impactar en la población a la hora de emitir el voto.

Es una tarea complicada y con costos para la presente administración. Son decisiones que duelen mucho, reconoció la alcaldesa. En este punto de la entrevista hizo una declaración al pueblo angosturense importante de destacar, así lo dijo: “La nómina es el bolsillo de la gente, y en eso no me he atrevido, y de verdad ahí sí le declaro a la sociedad que no le he cumplido haciendo lo correspondiente, para no lastimar los bolsillos de las familias angosturenses, pero quiero buscar de aquí a enero poder concientizar con los empleados y decirles ya no solo es tu familia, es todo Angostura. Ya no podemos continuar así, y esperemos que puedan dar gracias a Dios por dos años de trabajo y no críticos por este tiempo que no van a estar laborando”.

El porcentaje de recorte a la base trabajadora podría ser de hasta 100 empleados, para poder cumplir con lo que marca el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal a través de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, de 400 empleados. Esto por el número de población que registra el municipio.

Sobre la reducción de sueldos, la presidenta informó que ya no se pueden reducir, por lo que los montos de percepciones se conservarán al cierre del periodo de gobierno.