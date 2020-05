Habrá fuertes sanciones para quienes desperdicien el agua en Angostura

Angostura, Sinaloa.- Se le agotó la paciencia a Ricardo Angulo García, gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura (Jumapaang), pues da a conocer que de ahora en adelante pondrán mano dura en todo aquel ciudadano que sea sorprendido derrochando el vital líquido, pues en este tiempo es cuando más se debe de cuidar.

El titular de la paramunicipal detalla que ya están formadas las cuadrillas que en las próximas horas recorrerán las diferentes comunidades, y la instrucción que llevan es notificar a toda aquella persona que esté regando la calle o el patio de su casa, esto debido a que ya se ha hecho mucha conciencia pero nadie hace caso.

“Ya se los hemos dicho mucho, que cuiden el agua, y la mayoría no lo hace, es por eso que ya se llegó el momento de ponerles mano dura, pues hemos comprobado que en varias comunidades las personas agarran la manguera y de lado a lado riegan la calle, además dejan abierta la llave en el patio de su casa y el agua se tira sin preocupación alguna, y eso no se vale, si la están derrochando quiere decir que ellos no la necesitan, pero otras personas sí, y lamentablemente a ellas no les llega el servicio como debe de ser.

Aprovechamos la ocasión para decirle a la ciudadanía que por favor utilicen el agua para consumo humano y, claro, también permitimos que rieguen los árboles pero en tiempos recomendados, que son por la mañana, muy temprano, o en la tarde.

La verdad, ocupamos que los angosturenses nos ayuden a cuidar el agua, más en este tiempo de la contingencia, donde muchos están en casa y el consumo se ha incrementado considerablemente, y si a esto le agregamos el derroche, nos ocasiona que tengamos algunos problemas en el buen abasto del servicio. Ya hemos hecho llamados, notificaciones, y como no nos han dado resultados, ahora ya vamos a aplicar severas multas económicas apegadas a la ley, y si es necesario, si el usuario es reincidente de derroche, pues no habrá más remedio que restringirle el servicio.

Felicitamos y les agradecemos a los usuarios que están al corriente con su pago de recibo, pues eso es de mucha ayuda para salir adelante con la operatividad de la Junta, y a los que no lo han hecho les hacemos la invitación para que lo hagan, aunque reconocemos que la situación actual no está fácil pero todos debemos de hacer un esfuerzo, ellos por cumplir con su responsabilidad y nosotros por seguir ofreciéndoles un servicio que merecen, como hasta hoy, pese a todos los detalles que estamos pasando, lo hemos hecho”, expresa Ricardo Angulo García, gerente de la Jumapaang.

