Habrá multas a fiestas que no cumplan con permisos

Guamúchil, Sinaloa.- Diciembre el mes más esperado por la sociedad se caracteriza por ser el mes de los festejos, sin embargo existen ciertas reglas que se deben acatar para que las celebraciones se lleven a cabo con responsabilidad, porque de acuerdo con el secretario del Ayuntamiento de Salvador Alvarado Roberto, Valenzuela Leal debe de haber ciertos permisos ya que de no haberlos pueden haber sanciones administrativas o multas económicas.

HORARIOS PERMITIDOS.

El secretario del Ayuntamiento en Salvador Alvarado, expresó que en estos días que se dan las fiestas las personas tienen derecho a divertirse y pasarla lo mejor que se pueda, sin embargo pese a que se sabe que es una costumbre muy arraigada hizo un llamado de conciencia para no tapar las calles con el propósito de que no vaya actuar la autoridad, indicó que quien realice la celebración en su hogar trate de obstruir lo menos posible las calles y no causar molestias a los vecinos. Argumentó que los horarios que están autorizando es de 20:00 horas a la 01:00 horas, recalcó que el festejo puede empezar a la hora que sea pero la autorización de horario es hasta la 01:00 horas.

SANCIONES.

De igual forma hizo un exhorto a la población a que va a realizar eventos públicos donde habrá venta bebidas embriagantes, a que acudan a solicitar el permiso respectivo, indicó que siempre se hace con la condicionante que tiene que haber seguridad pública, ya que no hay otra manera. Aunado a ello hizo una invitación para que generen el menos ruido posible, que realicen menos daños colaterales para los vecinos tanto en locales de fiesta como para los que tienen casa habitación.

De igual forma hizo énfasis en que puede haber sanciones administrativas y multas que el bando de policía y buen gobierno estipula, por ello es que hace un llamado a la ciudadanía para que tome conciencia, ya que el Ayuntamiento no lo hace con la intención de recabar recursos económicos, sino en el sentido que las personas se conduzcan y sepan que los derechos de ellos terminan donde empiezan los de otros.

“Debe de haber responsabilidad, no queremos cosas que se tengan que lamentar, es responsabilidad divertirse al conducirse, se va estar aplicando el alcoholímetro, así como llego se va estar aplicando”, mencionó.

DENUNCIAS.

Por último, Valenzuela Leal explicó que los vecinos pueden hacer un llamado a la dirección de Seguridad Pública y denunciar algún caso, ya que se tomaran cartas en el asunto a las cosas que se presenten, por eso hizo un llamado de conciencia para que se diviertan sanamente, ya que estarán en la mejor disposición de coadyuvar a que las personas cumpla sus propósitos sanamente.