Habrá paro de labores en Centro de Salud y Hospital Integral

Guamúchil, Sinaloa.- Arcelia Prado Estrada líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud en Sinaloa visitó las instalaciones del Centro de Salud en Angostura para tratar el tema relacionado con el doctor Mauro Leal Sánchez y el cambio de jurisdicción hospitalaria que han querido poner en practica. Esto de acuerdo al galeno por no apoyar los proyectos políticos de la candidata a la presidenta municipal Aglaée Montoya Martínez y el PRI en las próximas elecciones.

El doctor manifestó "hace como 20 días, de una manera arbitraria ya que soy médico con base federal y 14 años de antigüedad, vinieron de atención médica el doctor Aragón y me informó que me cambiaban mi adscripción a Tamazula Guamúchil, le pregunté que porque y me respondió que no sabía. Investigue en palacio de gobierno y me dijeron que era porque no andaba apoyando al PRI. Por esto pedí el apoyo a mi sindicato y gracias a Dios he tenido todo el apoyo" comentó el médico.

Una vez terminada una reunión a puerta cerrada de donde los medios de comunicación ahí presentes fueron retirados mientras se llevaba a cabo esta reunión, se tocaron puntos y llegaron a acuerdos para apoyar no solo al médico Mauro Leal Sánchez, sino también a Rosario Montoya Castro quien tiene el mismo problema. Cuando terminó Arcelia Prado Estrada comentó "solicitamos la instalación otra ves a su centro de adscripción a los compañeros, Mauro Leal Sánchez y al promotor Rosario Montoya con sus 27 años de antigüedad, ahorita en la asamblea logramos el acuerdo donde tendremos una asamblea permanente a partir de mañana. Estaremos de 08:00 a 10:00 de la mañana sin laborar, solo el área de urgencias y lo que es lo clínico en el Hospital. En el Centro de Salud no se dará consulta en el horario ya comentado, después de dos horas podrán consultar, esto es para ejercer presión, no se vale lo que están haciendo y no es bueno que se mezcle las cuestiones políticas" comentó la líder del sindicato.

Fotos: Daniel Ayala/EL DEBATE

Agregó que en el transcurso del día buscarán si esto por cuestiones políticas, ya que ninguno de los afectados solicitó su cambio de adscripción inclusive, uno de

Después que le ha servido a todo el municipio y te cambien después no es justo.

Dejó claro que son los únicos dos casos que existen así en todo Sinaloa hasta el momento.

Asimismo Arcelia Prado Estrada informó que existe una buena relación con el secretario de Salud, inclusive durante una comida tocó el tema al que nos referimos, pero este solo informó, "me dijo que esta es una orden de Marcos Osuna, tenemos que tocar puertas con el, espero que mañana mismo se solucione esto porque se afecta al derechoabiente".