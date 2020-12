Habrá recolección de basura el primero de enero en Angostura

Angostura, Sinaloa.- Ante los desechos generados por los festejos navideños en Angostura se mantuvo el servicio de recolección de basura el pasado 25 en la cabecera municipal y así será también para el próximo primero de enero, informó la Directora de Obras y Servicios Públicos, Elizabeth Osuna García.

El servicio de recolección que se brindará el primer día del año 2021 será sólo en la cabecera municipal y durante el turno matutino, con el fin de mantener un poco más limpia la cabecera y no se acumulen los desechos que dejan las celebraciones.

Ante este anuncio se llama a la colaboración de la ciudadanía a no sacar la basura hasta el día que les corresponde, a partir del día dos de enero que se retoma el servicio de manera normal.

Es importante destacar que el servicio no paró y no parará a pesar de que son días que los trabajadores deberían pasar con sus familias, pero ante la gran cantidad de basura que se genera fue necesario que el Ayuntamiento no suspendiera el servicio.