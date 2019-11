Habrá respaldo para asegurar los cultivos en este ciclo

Guamúchil, Sinaloa.- Ante algunos rumores que han surgido en torno a que los productores agrícolas iban a quedar a la deriva y a merced de las contingencias que se pudieran presentar al poder asegurar sus cultivos, dado a que son de baja demanda y no muy atractivos para las parafinancieras, hoy se les enciende una luz de esperanza gracias a que dos fondos de aseguramiento ya levantaron la mano para respaldarlos.

El gerente de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora, Alfredo Castro Escalante, detalla que en este tema los agricultores están nerviosos porque lo que son cártamo y girasol no se dan en gran medida en la región, y por tal motivo las parafinancieras y la financiera nacional los han tenido fuera del esquema de financiamiento, pero debido a la necesidad que está surgiendo, de establecer cultivos de baja demanda, los mismos agricultores, a través de sus líderes, están haciendo las gestiones para que las diferentes financieras contemplen estos productos, pero principalmente cártamo, dentro del abanico de cultivos con debido financiamiento.

“Para poder que estos cultivos tengan financiamiento obviamente por regla tienen que contar con un seguro agrícola de protección ante cualquier eventualidad de plagas y siniestros, de tal manera que va una cosa ligada a la otra.

Dentro de los seguros hay fondos de aseguramiento, así como muchos privados, y lo que he sabido es que por parte de los fondos de aseguramiento dos de ellos sí van a asegurar cultivos, y en base a esto imagino que muchos otros se unirán a la causa y también van a asegurar.

Si estos dos van a estar en estas condiciones, quizá muchos más lo estarán en proteger los cultivos contra plagas o enfermedades que los pudieran dañar durante el ciclo. Ya sea de manera particular, con recursos propios o a través de alguna parafinanciera, yo le recomendaría al productor que asegure su cultivo, pues siempre hay que proteger la inversión que se está haciendo, ya que si no lo hace lamentablemente un problema biológico le pudiera ocasionar serias pérdidas, y de la otra manera no, pues el seguro lo protegerá y rescatará un poco el costo de producción. Aquí también se tiene que respetar la fecha de siembra que tiene cada cultivo, pues si no se hace las aseguradoras no podrán respaldarlo”, afirma Alfredo Castro Escalante.