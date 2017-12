Habrá sanciones si siguen trabajando en la gasera

Guamúchil, Sinaloa.- Luego de que se dieran a conocer las inconformidades de parte de los vecinos de la colonia Zapata, en la ciudad de Guamúchil, donde rechazan la idea de que se instale una gasera, el coordinador de Protección Civil en Salvador Alvarado, Luis Alberto Gastélum Camacho, comentó que la gasera está clausurada y por tal no se construirá.

DETENCIÓN.

El coordinador de Protección Civil dio a conocer que la gasera se encuentra clausurada por Obras Públicas porque no tiene permiso de construcción, esto debido a que no cumple con la normatividad, así como también por parte de Protección Civil; dado a que no cumple con las medidas que marca la Secretaria de Energía, por ello es que se encuentra clausurada, no se puede trabajar en ella y no habrá permiso por estar ubicada en una zona en que no es viable.

Fotos: Matías Rodríguez/EL DEBATE.

VIGILANCIA Y SANCIÓN.

En cuanto a la implementación de sanciones, recalcó que pueden aplicarse multas en caso de que se esté llevando a cabo la construcción de ésta. Asimismo, indicó que se están realizando recorridos periódicamente con el objetivo de detectar si siguen trabajando en la instalación de la gasera. No obstante, hizo hincapié en que estarían atentos para que ese tipo de establecimientos no se instalen donde no deben.

“Primero que nada debe haber una anuencia de vecinos y que sea favorable, en este caso no se cuenta con una anuencia, ya que la mostraron en contra de que no se instale la estación de servicio en esa zona, aunado a que no cumple con las medidas del tanque hacia las casas”, dijo.

ATENCIÓN.

De igual forma, explicó que actualmente la tienen clausurada por órdenes del presidente municipal, Carlo Mario Ortiz Sánchez, ya que hizo la petición de que pararan las labores de construcción.

ANTECEDENTES.

Antier, vecinos de la colonia Zapata se encontraban manifestados a las afueras de sus viviendas con la preocupación de que no se instalara la gasera debido a que aseguraban que era demasiado riesgoso que se colocara porque hay planteles educativos cerca.