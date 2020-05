Hacen un llamado a tomar conciencia y no tirar la basura

Guamúchil, Sinaloa.- Rigoberto Valle Luque, encargado del área de recolección de basura, hace un atento llamado a la población a tomar conciencia, ya que los habitantes no ponen la basura como debe de ser y el día en que personal de recolección pasa por las colonias a recogerla ya se encuentra con días anticipados.

“Por ejemplo, hoy (domingo) en la mañana estuvimos por Plutarco Elías Calles y Zaragoza y había montones de basura que la gente llega y tira por todos lados, y definitivamente las personas no tienen conciencia, si saben que no va a pasar la basura, no importa que la saquen el mismo día, pero queremos que la gente nos aporte de su ayuda a sacar los desechos el día que vaya a pasar el camión y no dejarlos regados“, citó.

Asimismo, Valle Luque manifestó que el día viernes 1 de mayo no se trabajó y los habitantes la sacaron desde el mismo día en la mañana, por lo que transcurrió el sábado, domingo y lunes con la basura fuera, lo que provoca que se desparrame y sea aún más complicado para los trabajadores a estar pasando largas horas bajo el sol y pasar toda la basura a los camiones, ya que también esto es un riesgo, por lo que son los más propensos a contagiarse de COVID-19. No es mucho lo que se le pide a los habitantes, solo ponerse en su lugar y ayudar.