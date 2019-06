Harán brigadas para no tener pérdidas en equipos

Mocorito, Sinaloa.- El equipo de bombeo eléctrico con el que cuenta la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito (JMAPAM), que se encuentra ubicado al margen del cauce del río, está propenso a tener daños en esta época de lluvias a causa de las inundaciones.

Fernando Nájar López, gerente de la JMAPAM, informó que están trabajando en formar brigadas de vigilancia para evitar tener pérdidas de hasta 80 mil pesos; a esto le sumarían el costo de adquisición de un nuevo equipo.

Nájar López resaltó que la Junta de Agua en estos momentos no cuenta con recursos para solventar un gasto de esta magnitud. “La Junta de Agua no está preparada económicamente para cubrir este gasto en caso de que ocurriera nuevamente esta situación”, citó. En la zona contarán con vigilancia la mayor parte del día con la finalidad de que esto no vuelva a ocurrir.