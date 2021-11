¡Hartos! Vecinos del Infonavit Jobori en Guamúchil están cansados de que falte el agua

Guamúchil, Sinaloa.- Habitantes del Infonavit Jobori, en Salvador Alvarado, están enfrentando problemas de agua, situación que les impide realizar sus actividades con comodidad, señaló la señora Belia Castro, habitante de esta zona. Esta problemática es relativamente nueva, expuso, sin embargo, en la semana anterior pasaron todo el día sin agua, lo que generó complicaciones en su rutina diaria.

Señaló que este problema no es muy común, por fortuna, no obstante, agregó que todos los días el agua llega pasando las 08:00 horas, lo que les impide hacer uso de este importante líquido a tempranas horas, cuando algunas personas madrugan a trabajar y no pueden ducharse o usar el baño por la falta de agua.

Asimismo, comentó que alrededor de las 20:00 horas deja de haber agua en las llaves; señaló que le parece una hora muy temprana para quedarse sin el vital líquido. La señora Belia Castro también destacó que en la actualidad en la colonia hay muchos casos de dengue, lo que les resulta realmente preocupante, ya que en algunos hogares se han enfermado de dos a tres personas a la par.

Asegura que ya hace algunos meses que no pasan a fumigar o abatizar, lo que se refleja en la gran cantidad de moscos que hay, problema que las limita a pasar la mayor parte del día al interior de la casa, “cuando salimos a rezar no hallamos con qué espantarnos los moscos de las piernas”, externó con desespero. En este contexto agregó que es importante que las autoridades atiendan el problema del agua, y si es posible, se lleve a cabo una jornada de fumigación para los moscos.